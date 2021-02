Libia: presidente Menfi incontra rappresentanti tribù locali Tobruk (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Menfi di “snobbare” Saleh, che ad ogni modo risiede a Qubbah e non a Tobruk (dove invece si svolgono le sessioni del parlamento), non sembra casuale. La posizione del presidente della Camera dei rappresentanti, infatti, è sembrata più in bilico. Secondo il meccanismo studiato dall’Onu, la presidenza del parlamento dovrebbe spettare a un esponente della regione libica meridionale del Fezzan, dal momento che la leadership del Consiglio presidenziale è andata alla Cirenaica e la premiership di un ipotetico nuovo Governo di unità nazionale (Gun) è stata assegnata alla Tripolitania, più specificatamente nella persona del businessman e politico di Misurata, Abdulhamid Dabaiba. Il ruolo del parlamento è quanto mai cruciale in questa fase perché dovrà votare, in una sessione unificata in una data e in un luogo ancora da stabilirsi, la fiducia al nuovo Gun. Ostinato a vendere cara la pelle, Saleh ha convocato una “riunione consultiva” del parlamento a Tobruk per lunedì 15 febbraio: ufficialmente la sessione dovrebbe discutere delle modalità per garantire la fiducia; in realtà sembrerebbe l’ennesimo tentativo di fare ostruzionismo. Fonti libiche hanno riferito ad “Agenzia Nova” che il presidente della Camera può contare sull’appoggio di una trentina scarsa di deputati. I parlamentari a lui ostili che si riuniscono a Tripoli e a Tunisi, invece, affermano di poter arrivare a 105 deputati. (Lib)