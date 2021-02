Business news: Egitto mira a collaborare con società belghe per idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto gli amministratori delegati delle società belghe Deme, Fluxys e del gruppo che opera il porto di Anversa, con l'obiettivo di sviluppare una cooperazione del settore dell'idrogeno verde. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza del Cairo, Bassam Radi, attraverso un comunicato stampa diffuso su Facebook. L'incontro si è svolto alla presenza dell'ammiraglio Ahmed Khaled, comandante della Marina egiziana, del primo ministro, Mustafa Madbouli, dei ministri dell'Elettricità e del Petrolio, rispettivamente Mohamed Shaker e Tarek el Molla. Le parti hanno discusso delle prospettive di cooperazione con un consorzio che comprende le società belghe presenti al Cairo nel settore della produzione di idrogeno per generare energia. Al Sisi ha confermato la volontà dell'Egitto di attrarre investimenti diretti esteri (Ide) nel campo delle nuove energie e in quelle da fonti rinnovabili nel quadro dell'impegno per gli obiettivi globali di proteggere l'ambiente e combattere il riscaldamento globale. Da parte loro, i rappresentanti delle aziende belghe hanno confermato l'attenzione che l'Europa sta attribuendo all'espansione della produzione di idrogeno verde, al trasporto e allo stoccaggio nel contesto degli sforzi europei per ridurre la CO2. (Cae)