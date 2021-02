Business news: Tullow Oil vende beni in Guinea Equatoriale e Gabon per 180 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica britannica Tullow Oil (Tullow) ha firmato due separati accordi per la vendita di tutti i suoi asset in Guinea Equatoriale e per l'asset Dussafu in Gabon, per un valore totale di 180 milioni di dollari. In un comunicato, l'amministratore delegato ed il direttore finanziario della compagnia, rispettivamente Rahul Dhir e Les Wood, hanno invitato gli investitori a presentare le loro offerte domani mattina. Nel dettaglio, Tullow ha stabilito un prezzo fino a 105 milioni di dollari per l'acquisto degli asset guineani, fino a 70 milioni per l'asset Dussafu, ed un corrispettivo di 5 milioni di dollari da pagare al termine di entrambe le transazioni. Nel comunicato la compagnia precisa poi l'ammontare dell'anticipo da versare in caso di interesse e che il governo della Guinea Equatoriale ha approvato la transazione per gli asset del Paese senza tasse sullo smaltimento. Il completamento di entrambe le transazioni e la ricezione dei fondi è previsto nella prima metà del 2021. Per la compagnia si tratta di operazioni "che accrescono il valore, rafforzano ulteriormente il bilancio e sono in linea con la strategia di Tullow di concentrarsi su una produzione autofinanziata ad alto margine con forti flussi di cassa". (Rel)