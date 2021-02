Business news: Consiglio generale Omc discuterà nomina del prossimo direttore il 15 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha dichiarato oggi che il suo Consiglio generale prenderà in considerazione la nomina del prossimo direttore il 15 febbraio, dopo che il processo di selezione è rimasto bloccato per mesi a causa dell'opposizione degli Stati Uniti. "Il Consiglio generale dell'Omc terrà una riunione speciale il 15 febbraio alle 15:00 per considerare la nomina del prossimo direttore generale. La riunione si svolgerà in formato virtuale", si legge in una nota dell’Omc. Il ministro del Commercio sudcoreano Yoo Myung-hee, uno dei due rimanenti candidati alla carica di capo dell'Omc, ha dichiarato lo scorso 5 febbraio di voler rinunciare alla corsa all’elezione. La sua decisione è stata presa a seguito di consultazioni con i principali Paesi, compresi gli Stati Uniti, e ha aperto la strada alla candidatura di Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministro delle finanze nigeriano, alla guida dell’Omc. (Res)