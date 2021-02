Business news: governo Uganda annuncia ripristino di Internet e dei social media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Uganda ha annunciato il completo ripristino di Internet e dei servizi di social media che erano stati sospesi in concomitanza con le elezioni generali dello scorso 14 gennaio. “Ci scusiamo per i disagi causati, ma è stato per la sicurezza del nostro Paese”, ha scritto su Twitter il ministro di Stato per le telecomunicazioni, Peter Ogwang. La decisione era stata presa dopo che Facebook aveva chiuso più di 200 account collegati alla campagna del partito al governo, il Movimento di resistenza nazionale (Rnm), con l’accusa di diffondere disinformazione e manipolare il dibattito pubblico in vista del voto. Facebook ha anche rimosso altri 139 account Instagram legati al governo. Le elezioni sono state vinte dal presidente uscente Yoweri Museveni, al potere dal 1986, che è stato rieletto per un sesto mandato ottenendo il 59 per cento dei voti e sconfiggendo il suo principale sfidante Robert Kyagulanyi, musicista meglio noto con il nome d’arte Bobi Wine, che non è andato oltre il 35 per cento. Quest’ultimo, arrestato e in seguito rilasciato più volte negli ultimi mesi, ha denunciato presunti brogli nelle operazioni di voto autoproclamandosi “presidente del popolo ugandese”. (Res)