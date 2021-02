Business news: Kenya, governo stanzia oltre 90 milioni di dollari a sostegno della compagnia di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha stanziato 10 miliardi di scellini (circa 91,3 milioni di dollari) a sostegno della compagnia di bandiera Kenya Airways, nell’ambito degli sforzi messi in campo per risanare il settore messo fortemente in crisi dalla pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano “Business Daily”, secondo cui la compagnia aerea, di proprietà della maggioranza del governo con Air France-Klm che detiene una piccola quota, si è assicurata 8 miliardi di scellini kenioti (73,1 milioni di dollari) dal ministero del Tesoro e 2 miliardi di scellini (18,2 milioni di dollari) dal ministero dei Trasporti. Nessun commento ufficiale è ancora giunto da parte della compagnia né dal governo. A causa della pandemia le compagnie aeree africane hanno perso potenzialmente 6 miliardi di dollari durante il 2020, secondo le stime dell'Associazione internazionale per il trasporto aereo (Iata). (Res)