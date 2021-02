Business news: Ethiopian Airlines tornerà a volare con il Boeing 737 Max da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Ethiopian Airlines tornerà ad utilizzare il modello Boeing 737 Max per la prima volta dall’incidente del volo 302 che il 10 marzo 2019 si schiantò subito dopo il decollo da Addis Abeba provocando la morte di tutti i 157 passeggeri a bordo. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, nel corso di una conferenza stampa. “Dopo un'analisi approfondita dal punto di vista tecnico, operativo e commerciale abbiamo deciso di continuare ad utilizzare il velivolo. Abbiamo seguito i nostri esperti, tecnici e piloti, e sembrano soddisfatti delle modifiche apportate”, ha detto Tewolde, precisando che il ritorno nei cieli del Boeing 737 Max è previsto per il prossimo mese di luglio. La compagnia di bandiera etiope, ha aggiunto Tewolde, confermerà gli ordini per i nuovi velivoli e si aspetta di raggiungere un “accordo amichevole” con Boeing in merito all’incidente del 2019 entro questo mese. L’amministratore delegato di Ethiopian Airlines ha quindi sottolineato la performance positiva della compagnia aerea leader in Africa anche a fronte del catastrofico impatto della pandemia di Covid-19 sul trasporto aereo: il vettore, ha spiegato Tewolde, è stato infatti particolarmente sollecito a rispondere al sensibile aumento della domanda cargo, anche eliminando i posti negli aerei commerciali a favore del trasporto merci. Diverse compagnie aeree nel mondo hanno già ripreso i voli con il velivolo, mentre l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha autorizzato lo scorso gennaio il ritorno nei cieli europei del 737 Max. (Res)