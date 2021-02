Governo: Berlusconi, a Draghi servirà tempo, bene scelta ministri in autonomia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se si aspetta dal governo un'azione soprattutto sulle emergenze economiche sanitarie in un tempo limitato e non di legislatura o anche riforme di largo respiro, Berlusconi risponde: "Purtroppo temo che fronteggiare le emergenze economiche e sanitarie sia tutt'altro che un programma di breve periodo", consigliando al nuovo premier di "non perdersi nelle mediazioni. Mi auguro che tutte le forze politiche siano al governo non per porre ostacoli ma per dare un contributo costruttivo. E' però necessario che il premier trovi la sintesi in ogni problema e mandi avanti l'azione di governo", aggiunge il leader di FI. (Rin)