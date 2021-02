Spagna: oggi il voto in Catalogna, il "no" indipendentista ai socialisti complica i piani di Illa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 5.623.962 gli elettori chiamati alle urne oggi per il rinnovo Parlamento della Catalogna che dovrebbe costituirsi nei 20 giorni successivi alla data delle elezioni. Le operazioni di voto, iniziate alle 9 del mattino, si concluderanno alle 20. Sarà consentito esercitare il diritto di voto anche ai 16 mila cittadini attualmente positivi al Covid-19 e a 70 mila in quarantena per essere entrati in contatto con persone positive. A questo proposito la Generalitat ha suggerito che questi cittadini votino tra le 19 e le 20 in quanto si prevede un minore affluenza, mentre per i gruppi a rischio (anziani o persone con particolari patologie), le autorità locali hanno invitato a recarsi ai seggi tra le 9 e le 12. Queste elezioni saranno caratterizzate, inevitabilmente, dalla difficile situazione provocata dalla pandemia del coronavirus. Per tentare di limitare al massimo il rischio che la maggiore mobilità dovuta al voto possa provocare un aumento dei contagi, sono state predisposte delle misure preventive nei seggi. Tutti gli scrutatori avranno a disposizione dei dispositivi di protezione individuale completi come quelli utilizzati dagli operatori sanitari negli ospedali (guanti, camice, mascherina e scudo facciale) e la possibilità di effettuare un test antigenico non obbligatorio prima del voto. Il governo catalano inoltre ha sviluppato una applicazione che riporterà in tempo reale le code ai vari seggi elettorali ed, in particolare, in quello di riferimento. (segue) (Spm)