Spagna: oggi il voto in Catalogna, il "no" indipendentista ai socialisti complica i piani di Illa (2)

- Ogni seggio elettorale avrà un minimo di due code: una per i gruppi vulnerabili per ridurre il tempo di esposizione al possibile contagio e un'altra per il resto degli elettori. All'interno, saranno stabiliti dei circuiti singoli per evitare gli incroci. L'elettore dovrà accedere da solo, non accompagnato, tranne nei casi in cui è richiesta assistenza. Ci sarà personale che controllerà l'accesso ordinato degli elettori, organizzando le code e sorvegliando il flusso degli elettori per assicurare il rispetto delle misure sanitarie. L'istituzione dei seggi si sta rivelando particolarmente complessa in quanto su un totale di 82.251 persone convocate per far parte delle commissioni elettorali come presidenti o scrutatori, oltre il 30 per cento, 25.540 ha chiesto di essere esentato dall'obbligo previsto dalla legge. Se, dunque, si dovessero verificare dei ritardi o problemi nella costituzione dei seggi potrebbe concretizzarsi il serio rischio di uno slittamento del risultato elettorale del 14 febbraio, almeno sino a quando i cittadini del seggio mancante non avranno esercitato il loro diritto di voto. La paura dei contagi è testimoniata, inoltre, dal boom del voto per corrispondenza che è cresciuto del 350 per cento (284.706 elettori) rispetto alle elezioni del 2017 (56.866). Alcuni sondaggi pubblicati negli ultimi giorni sui principali quotidiani spagnoli hanno avvertito che queste elezioni saranno caratterizzate da uno dei tassi di affluenza più bassi degli ultimi decenni (meno del 60 per cento) se confrontati con quelli del 2017 (79 per cento), del 2015 (75 per cento) e 2012 (68 per cento). (segue) (Spm)