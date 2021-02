Spagna: oggi il voto in Catalogna, il "no" indipendentista ai socialisti complica i piani di Illa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alta astensione prevista ha aperto un dibattito su quali partiti potrebbero beneficiarne in termini elettorali, senza giungere, tuttavia, ad una chiave di lettura univoca. Secondo "El Confidencial" con un indipendentismo diviso e dopo il mancato slittamento delle elezioni al 30 maggio, come disposto da un decreto della Generalitat e annullato dal Tribunale di giustizia della Catalogna (Tsjc) la "smobilitazione" dell'elettorato potrebbe favorire il candidato del Psc, Salvador Illa, ex ministro della Salute che meglio sembra incarnare il "voto utile" per un effettivo cambiamento. Un'opzione moderata che potrebbe attrarre elettori in cerca di "riconciliazione" dai diversi schieramenti politici. Un'analisi diametralmente opposta è quella presentata dal quotidiano "El Economista" per il quale colui che potrebbe essere più danneggiato dall'assenteismo è proprio l'ex ministro Illa. La ragione è il profilo dell'elettore socialista: tendenzialmente più anziano (e quindi più timoroso di recarsi alle urne) e concentrato nella cintura metropolitana di Barcellona (dove i seggi hanno una maggior numero di votanti con il rischio assembramenti). Infine, secondo "El Economista", gli elettori pro-indipendenza sono più mobilitati di quelli che rifiutano la secessione. Da qui la speranza di JxCat di cercare di superare per la prima volta il 50 per cento dei voti per l'indipendenza, anche se a costo di una bassa affluenza, poiché la legittimità giuridica non sarebbe in questione. (segue) (Spm)