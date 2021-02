Spagna: oggi il voto in Catalogna, il "no" indipendentista ai socialisti complica i piani di Illa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei nodi fondamentali intorno al quale si è storicamente sviluppata ogni campagna elettorale in Catalogna è la questione dell'indipendenza. Se i partiti nazionalisti catalani aspirano per la prima volta a superare la soglia del 50 per cento dei voti per rilanciare il processo di autodeterminazione grazie al pieno controllo della Generalitat, il Partito socialista catalano (Psc), cercherà di rompere questo fronte. L'ex ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, è la figura scelta dal premier Pedro Sanchez, ritenendolo l'unico che può rendere possibile il "ricongiungimento fra la Catalogna e il resto della Spagna". Nell'illustrare il suo programma elettorale, Illa ha evidenziato quelle che sono alcune delle priorità: la riattivazione dell'economia, pensando a come gestire gli aiuti che verranno dall'Europa), rafforzare la sanità, assicurando che il sistema di vaccinazione funzioni bene e le politiche sociali, per non lasciare indietro nessuno. Il candidato del Psc ha escluso qualsiasi alleanza con il partito indipendentista Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), che ha permesso l'investitura del primo ministro Sanchez e il cui voto è stato decisivo per l'approvazione dell'ultima legge di bilancio in quanto "non può condividere" un progetto con coloro che difendono l'indipendenza come soluzione, perché "questo ha diviso la società catalana". Illa ha poi ricordato che la richiesta di un referendum di autodeterminazione ha bisogno di due terzi dei voti della Generalitat catalana, ovvero "qualcosa di inverosimile". (segue) (Spm)