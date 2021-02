Spagna: oggi il voto in Catalogna, il "no" indipendentista ai socialisti complica i piani di Illa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, Illa è il favorito per la vittoria con 1,5-2 punti di vantaggio percentuali, seguito da Laura Borràs, del partito indipendentista Uniti per la Catalogna (JxCat), e Pere Aragones di Erc. La nota dolente per il Psc è che il numero di seggi ottenuti (30-33), non permetterebbe a Salvador Illa di avere i numeri necessari per l'investitura, pur essendo il partito più votato. Nella giornata di ieri ha avuto molta eco sulla stampa spagnola un documento sottoscritto da tutti i partiti nazionalisti catalani con il quale si impegnano a non concordare "in nessun caso" un governo con il Psc "qualunque sia la correlazione di forze derivante dalle urne". Nel preambolo del documento si esprime rammarico per il fatto che nonostante gli indipendentisti avessero ottenuto la maggioranza nelle elezioni del 2017, i partiti "non sono stati in grado di conservare l'unità per difendere le istituzioni del Paese né di affrontare la repressione dello Stato" o che siano stati compiuti progressi si verso la proclamazione dell'indipendenza. Aragones ha cercato di chiarire che questo non è un cordone sanitario contro ma che si potrebbe trovare un accordo su altri ma non su un possibile governo. "Mi dispiace per la campagna di rimproveri di Junts. Dubitare della parola di un altro candidato con il quale si vogliono raggiungere accordi è molto triste", ha aggiunto Aragones. (segue) (Spm)