Spagna: oggi il voto in Catalogna, il "no" indipendentista ai socialisti complica i piani di Illa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa rottura di qualsiasi possibile accordo con il Psc complica in modo considerevole la possibilità che Savador Illa possa raggiungere la presidenza della Generalitat considerando, inoltre, che En Comú Podem coalizione di vari movimenti di sinistra che comprende anche Unidas Podemos, continua secondo i sondaggi a perdere consensi anche in Catalogna, passando dal 7,4 per cento del 2017 al 7 per cento previsto per le prossime elezioni. La candidata di En Comù Podem, Jessica Albiach, in un importante evento elettorale a Santa Coloma de Gramenet (Barcellona) ha dichiarato che la sua coalizione rappresenta un "voto sicuro" per ottenere un governo di sinistra in Catalogna, presentandosi come "unica alternativa" al "malgoverno" di JxCat ed Erc. Inoltre, secondo Albiach, un governo della Generalitat di sinistra è il modo migliore per "tagliare fuori" l'estrema destra di Vox. "Il peggior incubo per Santiago Abascal (leader di Vox) e le sue truppe è avere un governo progressista di sinistra anche in Catalogna", ha detto la candidata di En Comú Podem. (segue) (Spm)