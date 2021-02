Spagna: oggi il voto in Catalogna, il "no" indipendentista ai socialisti complica i piani di Illa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia da seguire in caso di vittoria del fronte pro indipendenza segna, ancora una volta, profonde divergenze tra le diverse anime dei nazionalisti catalani. La candidata di JxCat, Laura Borras, ha dichiarato che uno dei primi provvedimenti che adotterebbe, se dovesse guidare il Parlamento catalano, sarebbe la riattivazione della dichiarazione unilaterale di indipendenza (Dui) del 2017 a seguito del referendum considerato illegale dalle autorità spagnole e per il quale sono attualmente in carcere diversi leader indipendentisti. A tal proposito, la candidata di JxCat ha accusato lo Stato spagnolo di aver scelto la "repressione" e per questa ragione JxCat "non si arrenderà mai". Una posizione, come avvenuto negli ultimi anni, di scontro frontale con il governo centrale di Madrid che questa volta non è condivisa da Erc. Il presidente di Erc, Oriol Junqueras, ha affermato di non "volere una dichiarazione di indipendenza che duri pochi secondi". Questo processo, infatti, non dipende solo dall'azione dei partiti che vogliono una repubblica catalana, ha evidenziato, ma richiede un "multilateralismo" che sia riconosciuto dalla comunità internazionale. Pertanto Junqueras, tra i detenuti attualmente in semi-libertà, ha anche rimarcato la necessità per tutti i partiti pro indipendenza di difendere il tavolo di dialogo con il governo nazionale sul conflitto catalano. Secondo il candidato di Erc alla presidenza della Generalitat, Pere Aragones, il suo partito è l'unico che può unire il fronte indipendentista, chiarendo che i principali obiettivi politici sono la ricostruzione economica e sociale della regione, il diritto all'autodeterminazione e l'indulto per i politici catalani attualmente in carcere. "Ci presentiamo per ottenere la guida del governo catalano per la prima volta in quarant'anni", ha detto Aragones in una recente intervista al quotidiano "La Vanguardia". Sempre nel fronte pro indipendenza il Partito democratico europeo catalano (PdCat), guidato da Angels Cachon, risultato della scissione definitiva delle due anime che coesistevano in JxCat, quella più radicale personificata da Puigdemont e Laura Borras, e quella più pragmatica di chi non nega strategie che vanno oltre lo scontro con lo Stato non dovrebbe superare la soglia dell'1 per cento, non ottenendo, pertanto, nessun deputato. Si prevede, inoltre, un risultato molto deludente anche per il partito anti-sistema Candidatura di Unità popolare. La sua candidata, Dolors Sabater, dovrebbe appena superare l'1,5 per cento. (segue) (Spm)