Spagna: oggi il voto in Catalogna, il "no" indipendentista ai socialisti complica i piani di Illa (8)

- Il centrodestra spagnolo, al contrario, sembra destinato a ricoprire un ruolo di secondo piano nelle elezioni catalane del 14 febbraio. Il graduale spostamento della competizione elettorale in Catalogna a sinistra, tra quella costituzionalista rappresentata dal Partito socialista e da Unidas Podemos, e quella indipendentista, Erc) e JxCat, ha di fatto messo in grande difficoltà le forze conservatrici. Per il Partito popolare (Pp), Ciudadanos (Cs) e Vox, quindi, la vera sfida sarà verificare chi otterrà il maggior numero di voti nell'area politica di riferimento per sancire una "leadership" che, comunque, si rivelerà effimera. In una società catalana sempre più polarizzata e sostanzialmente divisa a metà sull'indipendenza e il convinto "costituzionalismo" dei partiti di centrodestra ha rappresentato storicamente uno scoglio non di poco conto. A parte l'elezione del 2017 in cui Cs riuscì a vincere con il 25,3 per cento ma non a governare a causa del risultato estremamente deludente del Pp (4,2 per cento) ma anche del Partito socialista catalano (13 per cento). Quest'ultima alleanza, meno probabile prima del voto, è stato un tema comunque affrontato quando si è discusso della possibile formazione di un governo anti-indipendentista. La maggior parte dei sondaggi pubblicati dai maggiori quotidiani spagnoli hanno confermato che una volta chiuse le urne domenica non ci sarà un'inversione di tendenza. Se Cs dovesse ottenere tra il 9 e il 10 per cento dei voti, per Pp e Vox sarà un "testa a testa" per la seconda e terza posizione senza tuttavia superare la soglia del 6 per cento. (Spm)