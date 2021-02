Covid: rapporto positivi-tamponi al 4,6 per cento, quasi tutta Italia in zona gialla da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto fra test anti-Covid effettuati e casi di positività in Italia è al 4,6 per cento, stabile rispetto ala rilevazione precedente. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, infatti, sono 13.532 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia a fronte di 290.534 tamponi processati. Sono, poi, 13.973 i dimessi/guariti, per un totale di 2.216.050. Sono 2.062 le persone ricoverate in terapia intensiva (-32 rispetto a ieri). Il totale dei ricoverati con sintomi è pari a 18.500. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.277), la Campania (1.751), l’Emilia Romagna (1.488), il Lazio (1.060) e la Puglia (945).Da oggi, inoltre, passano in area arancione le regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia autonoma di Trento. La Sicilia passa in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza. Lo riferisce una nota del ministero della Salute. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato infatti nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da oggi. La Sicilia passa in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza.(Roma)