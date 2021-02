Centrosinistra: Renzi, Conte non è il leader dei riformisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra di oggi - quella che si riconosce nel neonato fronte Pd, Cinque Stelle, Leu - ha scelto come proprio leader senza il passaggio delle primarie. Ha incoronato Conte non con una consultazione tra i militanti ma definendolo sui media 'il più popolare' trasferendo la legittimazione dai gazebo ai sondaggi": queste le parole del leader di Iv, Matteo Renzi, su 'La Stampa'. "Questa svolta - spiega - strutturale, parte dall’assurdo presupposto per il quale al populismo si risponde con la popolarità, mentre invece per quelli come me al populismo si può rispondere solo con la Politica, con la p maiuscola. E poco importa se quel leader - Giuseppe Conte - sia stato il leader che ha firmato i decreti Salvini sull’immigrazione, che ha affermato il Sovranismo davanti all’Assemblea Generale dell’Onu, che si è posto in scia di Trump alla Casa Bianca, che si è detto populista davanti ai giovani della scuola di formazione della Lega, che ha equiparato il garantismo al giustizialismo", aggiunge Renzi. Se "si salderà in modo definitivo l'alleanza con Cinque Stelle e Leu e il PD diventerà la sesta stella del grillismo questo aprirà un'autostrada a chi come Italia Viva ambisce a costruire una casa dei riformisti solida e solidale. Il tempo ci dirà chi ha ragione", conclude il leader di Iv. (Rin)