Israele-Cipro: presidente Anastasiades oggi in visita a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Nicos Anastasiades si recherà in visita ufficiale a Gerusalemme oggi su invito del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Una nota stampa della presidenza cipriota riferisce che Anastasiades incontrerà domenica pomeriggio Netanyahu, per un colloquio incentrato sugli ultimi sviluppi nella questione cipriota e nel Mediterraneo orientale. Altri temi del colloquio tra Anastasiades e Netanyahu saranno gli sforzi per il contrasto del Covid-19 e la cooperazione nei settori dell'energia e del turismo. Il presidente cipriota sarà accompagnato in Israele dal ministro degli Esteri Nikos Christodoulides e dal portavoce governativo Kyriakos Koushos. (Res)