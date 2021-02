© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al dettaglio in India è scesa al 4,06 per cento a gennaio, in linea con l’obiettivo programmato della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, del quattro per cento con un margine del più o meno due per cento. A dicembre era del 4,59 per cento. Sul rallentamento ha inciso il paniere alimentare, il cui tasso è passato dal mese precedente dal 3,41 all’1,89 per cento. (Inn)