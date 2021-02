Business news: Jet Airways, fissata udienza tribunale fallimentare indiano per definire questioni pendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata fissata al primo marzo l’udienza del National Company Law Appellate Tribunal (Nclat), il tribunale fallimentare d’appello indiano, sulla risoluzione della compagnia aerea Jet Airways. Il tribunale di secondo grado del National Company Law Tribunal (Nclt) – organo non giudiziario di interpretazione della legge in materia societaria istituito ai sensi del Company Act del 2013 – è stato adito dalla banca pubblica State Bank of India (Sbi), che guida il comitato dei creditori, affinché siano risolte tutte le questioni pendenti, come il ripristino degli slot e i diritti di traffico. Il comitato dei creditori ha già approvato il piano di risoluzione del consorzio formato dall’imprenditore emiratino Murari Lal Jalan e dalla società finanziaria britannica Kalrock Capital. (Inn)