Business news: Marocco, da marzo a Dakhla eventi per illustrare opportunità d'investimento

- Dakhla, città del Sahara occidentale, ha lanciato in collaborazione con il Regional Investment Center e l'associazione "Nord-Sud Action" una serie di eventi per analizzare le opportunità di investimento offerte dalla regione. Gli eventi denominati "Fine settimana di prospezione a Dakhla" hanno l’obiettivo di presentare le opportunità di investimento offerte dalla regione, attraverso missioni a Dakhla e nella sua regione, ogni ultimo fine settimana del mese, a partire da marzo 2021. Come riporta l’agenzia di stampa marocchina “Map”, grazie alla conoscenza del territorio e delle sue risorse, "Nord-Sud Action" faciliterà l'accesso dei partecipanti a tutte le informazioni utili per l'avvio dei loro progetti. In questo contesto, l'evento prevede incontri con il Centro regionale per gli investimenti, l'Agenzia urbana, nonché con delegazioni di diversi ministeri. (Mar)