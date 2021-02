Business news: Egitto, debito pubblico tocca 320 miliardi dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico dell'Egitto ha raggiunto 5 mila miliardi di sterline egiziane (quasi 320 miliardi di dollari), dei quali circa 70 miliardi di dollari sono di debito estero. Lo ha rivelato il deputato egiziano, Mustafa Salem. Parlando in una sessione plenaria della Camera dei Rappresentanti del Cairo, il deputato ha rivelato che il ministero della Cooperazione internazionale ha firmato 151 accordi di prestito nel periodo passato, chiedendo un rapporto sulla tipologia di questi prestiti e il loro utilizzo. Secondo Salem, ci sono 32 finanziamenti in bilico e nove non utilizzati al 100 per cento. L'Egitto ha usufruito di prestiti dalle istituzioni internazionali dal novembre 2016 quando ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un prestito da 12 miliardi di dollari che includeva riforme fiscali e tagli ai sussidi. (Cae)