Business news: Egitto, governo emette obbligazioni per 3,75 miliardi di dollari

- Il ministero delle Finanze egiziano ha emesso obbligazioni denominate in dollari per un valore complessivo di 3,75 miliardi di dollari. "L'Egitto è riuscito a tornare sul mercato obbligazionario mondiale nonostante lo stato di incertezza e le sfide legate al coronavirus. Il ministero delle Finanze ha emesso con successo obbligazioni denominate in dollari per un valore fino a 3,75 miliardi di dollari", riferisce un comunicato stampa. Le obbligazioni sono state emesse a tre scadenze: 750 milioni di dollari con maturazione dopo 5 anni, 1,5 miliardi di dollari con scadenza dopo 10 anni e 1,5 miliardi di dollari con maturazione dopo 40 anni. L’uscita sui mercati è stata 4,4 volte superiore al valore dell'emissione, generando richieste fino a 16,5 miliardi di dollari. Sostenuti da una sottoscrizione elevata, i tassi preliminari dichiarati sono stati ridotti al 3,875 per cento dal 4,25 per cento per le obbligazioni quinquennali, al 5,875 per cento dal 6,25 per cento per le obbligazioni decennali e al 7,50 per cento da un 7,875 per cento per cento per le obbligazioni quarantennali. La nuova emissione ha attirato più di 400 investitori, quaranta dei quali hanno sottoscritto per la prima volta obbligazioni egiziane denominate in dollari. "Questa emissione contribuirà a fornire la liquidità necessaria per le esigenze di finanziamento dell'anno fiscale in corso 2020/2021, oltre a fornire il fondo necessario per far fronte alla crisi del coronavirus e alle sue ripercussioni", ha affermato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait. (Cae)