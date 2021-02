Business news: Eritrea, Aeronautica militare crea squadra di droni da ricognizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeronautica militare dell'Eritrea ha creato uno squadrone di droni specializzati in medi bombardamenti e tecniche da combattimento in ricognizione aerea. Lo riferisce l'agenzia "Eritrean Press", precisando che i droni degli Emirati Arabi Uniti formano il principale squadrone di droni armati di Asmara, con compiti di ricognizione aerea e sorveglianza. Nella città portuale eritrea di Assab, inoltre, gli Emirati custodiscono diversi droni di fabbricazione cinese con apertura alare di 20 metri noti come Wing Loong II, in grado di sganciare bombe o sparare missili. Fra i Paesi con droni militari in Africa ci sono Sudafrica, Algeria, Egitto, Etiopia e Nigeria. L'Eritrea, e il suo stretto alleato emiratino, hanno appoggiato le forze federali dell'Etiopia nell'offensiva militare lanciata a novembre nella regione del Tigrè. La presenza di truppe eritree nel Tigrè, non confermata ufficialmente né da Asmara né da Addis Abeba, è stata oggetto nelle ultime settimane di preoccupazione da parte della comunità internazionale. (Res)