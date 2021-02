Business news: Fmi consiglia svalutazione del naira, il governo è contrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nigeriano non è disposto ad autorizzare una svalutazione del naira, la moneta locale, come caldamente consigliato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo riferisce lo stesso Fmi nel rapporto consegnato alle autorità di Abuja e reso pubblico dalla stampa locale, nel quale l'istituzione di Bretton Woods evidenzia la diversità di posizioni. Secondo il presidente Muhammadu Buhari, le difficoltà osservate in Nigeria dall'Fmi dipendono strettamente dalla crisi sanitaria del Covid-19 e non c'è motivo di allarmarsi. Per il governo, un ulteriore deprezzamento si aggiungerebbe all'aumento dell'inflazione. Da parte sua, il Fondo ha invece suonato l'allarme sulla forte differenza esistente tra il tasso di cambio ufficiale e quello del mercato parallelo, secondo le sue stime pari al 18 per cento del valore valutario e situazione che genera tanto una flessibilità limitata quanto una problematica carenza di moneta locale. Per rimediare, l'Fmi consiglia di stabilire con cambiamenti graduali una regime di cambio "unificato e chiaro", attraverso una svalutazione del naira che secondo i tecnici consentirà alla stessa valuta locale di essere più competitiva sul mercato, agganciandosi in modo performante ad altre valute estere. (Res)