- A Torino oggi, domenica 14 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 626m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.Piemonte: correnti asciutte nord-orientali mantengono condizioni di tempo stabile e soleggiato. Aria fredda, con gelate diffuse e intense in Valpadana e nelle valli alpine. Valori massimi in lieve rialzo. Sulla Liguria prosegue la Tramontana, in lieve indebolimento. Mar Ligure mosso. (Rpi)