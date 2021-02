© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di produzione industriale dell’India è aumentato dell’uno per cento a dicembre 2020, contro lo 0,4 per cento dello stesso mese del 2019. L’industria manifatturiera ha registrato un incremento dell’1,6 per cento mentre la generazione di energia elettrica del 5,1 per cento; il settore minerario, invece, ha subito una flessione del 4,8 per cento. (Inn)