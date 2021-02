Business news: Giordania, Bei eroga 2,7 milioni di euro a sostegno delle microimprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha fornito 2,7 milioni di euro al Microfund for Women per aumentare il finanziamento alle microimprese in Giordania durante e dopo la pandemia Covid-19. Lo riferisce la Bei sul proprio sito internet. Il nuovo finanziamento dovrebbe sostenere circa 9.100 nuovi beneficiari, oltre il 90 per cento dei quali saranno donne. Il finanziamento della Bei rientra nella risposta del Team Europe alla pandemia Covid-19 e avviene nell'ambito del Southern Neighborhood Microfinance Facility (Snmf), uno strumento di prestito da 71,3 milioni di euro che sostiene gli investimenti nei mercati di microfinanza nei Paesi del vicinato meridionale. Lo strumento combina le risorse della Bei con le risorse della Commissione europea nell'ambito del Fondo investimenti di vicinato. La Bei collabora dal 2014 con Microfund for Women, che è la principale istituzione di microfinanza in Giordania dedicata all'empowerment della microimprenditorialità. Attualmente, il Fondo ha più di 124.000 soggetti a cui sono stati concessi prestiti attivi con una forte attenzione alle donne. (Beb)