Business news: Tunisia, valore export prodotti energetici in calo del 36 per cento nel 2020

- Il valore delle esportazioni dei prodotti energetici in Tunisia ha registrato un calo del 36 per cento nel 2020, accompagnato da una riduzione del 38 per cento del valore delle importazioni. E’ quanto emerge dal bilancio energetico 2020 dell'Osservatorio nazionale tunisino dell'energia (One). Il deficit della bilancia commerciale tunisina nel settore dell’energia è sceso da 7.513 miliardi di dinari tunisini (2,29 miliardi di euro, in base al tasso di cambio odierno) nel 2019 a 4.623 miliardi di dinari tunisini (1,41 miliardi di euro) nel 2020, una riduzione del 38 per cento. E questo tenendo conto delle royalties del gas algerino esportato in Italia attraverso il gasdotto Transmed. Secondo l’Osservatorio, il commercio nel settore energetico è influenzato da tre fattori: le quantità scambiate; il tasso di cambio dollari dinaro e i prezzi del Brent, la qualità di riferimento sulla quale sono indicizzati i prezzi del greggio importato ed esportato, oltre che dei prodotti petroliferi. Se il tasso di cambio del dinaro è migliorato, il prezzo del Brent ha visto un brusco calo anno su anno nel 2020, quantificabile in 17,2 dollari al barile (dicembre 2019 su dicembre 2020). Nello stesso periodo, inoltre, il dinaro tunisino ha continuato ad apprezzarsi nei confronti del dollaro statunitense, la principale valuta di scambio dei prodotti energetici. (Tut)