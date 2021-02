Business news: RwandAir sospende voli verso Sudafrica, Zimbabwe e Zambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera del Ruanda, RwandAir,ha temporaneamente sospeso i voli per il Sudafrica, lo Zimbabwe e lo Zambia a causa della diffusione della variante sudafricana del Covid-19. Lo riferisce la stessa compagnia in una nota, secondo cui tutti i voli da e per le città di Johannesburg, Città del Capo, Lusaka e Harare sono stati sospesi a partire da oggi. La compagnia ha quindi esortato i clienti a richiedere rimborsi o riprogrammare i loro viaggi verso le destinazioni. (Res)