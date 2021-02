Business news: Nigeria, Nnpc finanzierà con 2 miliardi di dollari riparazioni di due raffinerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera di stato della Nigeria (Nigerian National Petroleum Corporation - Nnpc) prevede di finanziare con 2 miliardi di dollari la riparazione di sue due raffinerie situate nelle città di Warri e Kaduna, in agenda entro la fine di giugno. Lo ha detto ai media locali l'amministratore delegato del gruppo, Mele Kyari, specificando che sono inoltre in corso trattative sul finanziamento delle riparazioni da fare alla raffineria di Port Harcourt, dopo che un'offerta di prefinanziamento per oltre 1 miliardo di dollari è stata sottoscritta in eccesso. Kyari ha aggiunto che i fondi verranno rimborsati dalle raffinerie in profitti e carichi di carburante, piuttosto che in carichi di petrolio. L'ad di Nnpc ha anche detto che la società sta rinegoziando i termini dei contratti commerciali con le principali compagnie petrolifere al fine di mantenere il flusso degli investimenti in un settore cruciale per l'economia della nazione. I nuovi termini commerciali in corso di negoziazione saranno finalizzati prima dell'approvazione del nuovo disegno di legge per l'industria petrolifera (Pib), che il parlamento dovrebbe discutere il prossimo mese di aprile. (Res)