Business news: Cina, vendite auto aumentate del 29,5 per cento a gennaio

- Le vendite di auto in Cina sono aumentate del 29,5 per cento su base annua superando 2,5 milioni di unità a gennaio. Lo ha reso noto l'Associazione cinese dei produttori di automobili secondo cui la crescita è avvenuta in seguito alla ripresa della domanda nel Paese. Secondo l'associazione, le vendite sono diminuite dell'11,6 per cento su base mensile a gennaio a causa della carenza di microchip per automobili. Il mese scorso, le vendite di autovetture sono aumentate del 26,8 per cento su base annua a 2,05 milioni di unità, mentre quelle dei veicoli a nuova energia (Nev) sono più che raddoppiate, arrivando a 179 mila unità. Il mercato automobilistico del Paese è stato duramente colpito dall'epidemia di Covid-19 nel primo trimestre dello scorso anno, ma sia la produzione che le vendite sono riprese rapidamente dall'aprile 2020 con la riapertura delle fabbriche e il recupero della domanda. (Cip)