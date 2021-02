Business news: golpe Myanmar, aziende private in Thailandia temono danno d'immagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende thailandesi che hanno operato investimenti nel Myanmar sono preoccupate per il potenziale danno d'immagine che potrebbero subire continuando ad operare in quel Paese, dopo il golpe militare del primo febbraio scorso. Lo scrive il quotidiano "Thai Inquirer", che riporta le rassicurazioni del governo thailandese in merito alle potenziali ricadute economiche del colpo di Stato nel vicino Paese dell'Asia Meridionale. Il Myanmar è solo decimo nella lista degli Stati destinatari degli investimenti diretti all'estero (Fdi) thailandesi, con una media di 281 milioni di dollari annui tra il 2015 e il 2019, secondo i dati forniti dalla banca centrale thailandese. Il vicepremier e ministro del Lavoro thailandese, Supattanapong Pumeechaow, ha annunciato il 3 febbraio scorso la sospensione degli investimenti thailandesi presso la Zona economica speciale di Dawei, precisando però che i colloqui riprenderanno "una volta pienamente insediato il nuovo governo" birmano, senza precisare se Bangkok sia pronta al dialogo anche con un governo militare. Il mese scorso il comitato direttivo di Dawei ha annunciato la revoca di sette accordi di concessione ad aziende partecipate dal colosso delle costruzioni thailandese Italian-Thai Development Public Company Limited Itd). Un altro colosso delle costruzioni thailandese, Amata Corporation, ha reagito al golpe nel Myanmar annunciando la sospensione di un piano di investimento da 140 milioni di baht per la prima fase di un parco industriale presso la Yangon Amata Smart and Eco City. L'amministratore delegato di Amata ha precisato che il progetto riprenderà solo quando nel Myanmar si terranno nuove elezioni. (Fim)