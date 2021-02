Business news: la Cina svela piano di investimento in 300 progetti in vari settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale cinese Pechino ha svelato un piano di investimento in 300 progetti per un valore totale di 1.300 miliardi di yuan (circa 201,9 miliardi di dollari). Lo ha reso noto la Commissione municipale per lo sviluppo e la riforma della città. Il programma include cento grandi progetti infrastrutturali e cento importanti progetti di miglioramento dei mezzi di sussistenza; comprende inoltre cento progetti per l'innovazione scientifico-tecnologica e le industrie ad alta tecnologia. I progetti infrastrutturali riguardano, fra gli altri, i settori dei trasporti, dell'energia, dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento dei rifiuti. I progetti di miglioramento dei mezzi di sussistenza mirano invece a bilanciare l'allocazione nell'istruzione e nell'assistenza medica. Il resto dei progetti evidenzia gli sforzi di Pechino per accelerare la costruzione di un centro di innovazione internazionale e costruire attivamente un'area pilota e dimostrativa dell'economia digitale. I progetti abbracciano industrie manifatturiere avanzate, come i circuiti integrati, la biomedicina, le industrie finanziarie e dei servizi. (Cip)