Business news: Italia-Malesia, Confindustria Trento organizza giornata di consulenze per aziende il 25 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria Trento e Trentino Export, in collaborazione con la società di servizi per il business internazionale Octagona, propongono il 25 febbraio il “Malaysia Day”, una giornata di incontri di consulenza individuale gratuita. Le consulenze si svolgeranno in modalità online dalle 8:30 alle 14:30, unitamente al team partner Octagona in Malesia. L’evento, dedicato alle imprese associate a Confindustria Trento, si focalizzerà sulle opportunità di business in Malesia e nell’area dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Le aziende interessate possono prenotare un incontro di un’ora, per una disponibilità massima di sei incontri consecutivi, compilando e inviando entro il 19 febbraio l’apposito modulo sul sito di Confindustria Trento. (Res)