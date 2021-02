Business news: Golfo, nel 2021 valore commercio online raggiungerà i 29 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore complessivo del commercio online nella regione del Golfo dovrebbe raggiungere nel 2021 i 29 miliardi di dollari, trascinato da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. È quanto emerge da un rapporto della società di consulenza Kearney Middle East, secondo cui la persistente chiusura di negozi e centri commerciali nel quadro delle misure adottate contro il Covid-19 ha costretto ampie fasce della popolazione ad acquistare prodotti via internet. Secondo la società, il valore del commercio online nella regione dovrebbe superare i 34 miliardi di dollari nel 2022, i 39 miliardi di dollari nel 2023, i 44 miliardi di dollari nel 2024 e i 50 miliardi di dollari nel 2025. Negli anni a venire, in generale, è probabile che il commercio online registri una crescita del 20 per cento in Medio Oriente e Africa, in misura superiore alla crescita globale, stimata intorno al 13 per cento. (Res)