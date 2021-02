Business news: Oman, nel 2020 riserve estere in calo del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli asset esteri della Banca centrale dell’Oman sono calati nel corso del 2020 del 9,9 per cento su base annua. È quanto emerge da dati pubblicati dalla stessa Banca centrale di Mascate. Più precisamente, alla fine di dicembre 2020 il valore complessivo degli asset esteri della Banca centrale ha raggiunto la quota di 5,77 miliardi di rial omaniti (15,03 miliardi di dollari), contro i 6,4 miliardi di rial (16,69 miliardi di dollari) dello stesso mese del 2019. Gli asset esteri della Banca centrale omanita sono ripartiti fra depositi in valuta straniera, il conto del sultanato presso il Fondo monetario internazionale e investimenti in titoli. (Res)