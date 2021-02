Business news: Egitto, inflazione annuale scende al 4,3 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale dei prezzi al consumo nelle aree urbane in Egitto è scesa al 4,3 per cento a gennaio su base annua dal 5,4 per cento di dicembre. Lo ha annunciato l'agenzia di statistica egiziana Capmas in un comunicato stampa. La variazione al ribasso è stata determinata da un calo del 29,1 per cento dei prezzi degli ortaggi, in particolare dei pomodori, i cui prezzi sono diminuiti del 26,6 per cento. L'inflazione è scesa ad alcuni dei livelli più bassi da oltre un decennio e, nonostante l'accelerazione a novembre, rimane al di sotto del tasso obiettivo fissato dalla Banca Centrale d'Egitto dal 6 per cento al 12 per cento. (Cae)