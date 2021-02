Business news: Tunisia, obiettivo rinnovabili al 30 per cento ancora lontano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo prefissato dalle autorità della Tunisia di produrre il 30 per cento dell’elettricità da fonti rinnovabili resta una chimera. Questa l’analisi del sito web economico “L’Economiste Maghrebin”, commentando il bilancio energetico 2020 pubblicato il 10 febbraio dall'Osservatorio nazionale tunisino dell'energia. Secondo Ali Gaaya, consulente ed esperto internazionale di energia, il settore delle energie da fonti rinnovabili “soffre chiaramente per la burocrazia” e per la tremenda lentezza con cui le autorità hanno gestito questo settore teoricamente strategico. “I progetti avviati nel 2018 o nel 2019 non si sono ancora concretizzati. La produzione di elettricità da fotovoltaico o eolico è ancora ferma”, ha commentato Gaaya. “Il modesto obiettivo del 30 per cento di energie rinnovabili nella produzione di elettricità entro il 2030 è ancora lontano. Non è certamente realizzabile a questo ritmo", ha concluso l’esperto. (Tut)