Fiumicino: AdR, prorogata al 5 marzo ordinanza sperimentazione dei voli covid tested

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una buona notizia per l’aeroporto di Fiumicino. E' stata prorogata fino al 5 marzo prossimo l’ordinanza dei ministri della Salute, Esteri e Infrastrutture del 23 novembre scorso che autorizza la sperimentazione dei voli Covid Tested con gli Stati Uniti da e per New York e Atlanta". È quanto si legge in un post su Facebook di Aeroporti di Roma. "Il protocollo per i voli Covid Tested - aggiunge - definito anche dalle Nazioni Unite un'efficace procedura di viaggio durante la pandemia, sta riscontrando un grande successo operativo e la soddisfazione dei nostri viaggiatori che hanno la possibilità di viaggiare con zero rischio di importazione del contagio e senza l’obbligo di quarantena fiduciaria, effettuando un doppio tampone all’andata e al ritorno. L’obiettivo di AdR è estendere questi corridoi puliti ad altre tratte e aeroporti poiché riteniamo sia un valido strumento per rivitalizzare il traffico aereo in completa sicurezza". (Rer)