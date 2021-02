Business news: India, vendite auto aumentate dell’11,14 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli per passeggeri in India sono aumentate dell’11,14 per cento su base annua a gennaio: 276.554 unità, contro le 248.840 dello stesso mese del 2020. Lo riferisce l’Associazione dei produttori indiani di automobili (Siam). I mezzi a due ruote hanno registrato un incremento del 6,63 per cento: 1.429.928 unità contro le 1.341.005 del gennaio dell’anno scorso. Per i motocicli l’aumento è stato del 5,1 per cento, da 871.886 a 916.365, e per gli scooter del 9,06 per cento, da 416.567 a 454.315. In calo, invece, i mezzi a tre ruote: del 56,76 per cento, da 60.903 a 26.335 unità nel confronto su base annua. Includendo tutte le categorie, le vendite sono cresciute del 4,97 per cento in un anno, passando da 1.650.812 a 1.732.817 unità. (Inn)