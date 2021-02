Business news: India, salari aumenteranno del 6,4 per cento quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari in India aumenteranno in media del 6,4 per cento quest’anno. Lo prevede un’indagine di Willis Towers Watson, società britannico-statunitense di gestione del rischio, brokeraggio assicurativo e consulenza aziendale. Secondo la ricerca, dal titolo “Salary Budget Planning Report”, Il 20,6 per cento del bilancio per la crescita salariale sarà allocato nella fascia di retribuzione più alta, che rappresenta il 10,3 per cento dei dipendenti. A livello esecutivo i salari dovrebbero crescere del sette per cento, meno del 7,1 per cento del 2020, mentre tra i manager, i professionisti e il personale di supporto di media categoria del 7,3 per cento, contro il 7,5 per cento dell’anno scorso. Per quanto riguarda i settori, le stime per l’alta tecnologia, l’industria farmaceutica e quella della produzione di beni di consumo sono al di sopra delle media, intorno all’otto per cento; il comparto manifatturiero è al sette per cento. Al di sotto della media, invece, l’outsourcing dei processi di business, al sei per cento, e l’energia, al 4,6 per cento. (Inn)