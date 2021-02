Business news: voli domestici, in India aumentano limite riempimento e tariffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Aviazione civile dell’India ha annunciato che le compagnie aeree possono operare nel mercato dei voli domestici con una capacità dell’80 per cento. Il limite precedentemente fissato, nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus, era del 70 per cento. La misura è valida fino al 31 marzo. Il ministero ha annunciato anche aumenti delle tariffe minime e massime compresi tra il dieci e il 30 per cento a seconda delle tratte, suddivise in sette fasce in base al tempo di percorrenza. I voli internazionali, invece, sono ancora sospesi, anche se sono consentiti voli su rotte selezionate dalle autorità competenti caso per caso. (Inn)