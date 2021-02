Business news: India, debutta il salone del giocattolo Toy Fair, mille espositori online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 27 febbraio al 2 marzo si terrà online la prima edizione del salone del giocattolo India Toy Fair. È prevista la partecipazione di oltre mille espositori indiani. Alla vetrina si affianca un programma di seminari, dibattiti e altre attività. Diversi ministeri, tra cui quelli dell’Istruzione, del Commercio e dell’industria, delle Donne e dello sviluppo dell’infanzia, sono coinvolti nell’organizzazione dell’evento, nell’ambito della Missione per un’India autosufficiente (Aatmanirbhar Bharat), lanciata dal governo per rilanciare l’economia dopo la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. In occasione della presentazione il ministro del’Istruzione Ramesh Pokhriyal, ha evidenziato, in particolare, le potenzialità del gioco per l’apprendimento. Il titolare del Commercio, Piyush Goyal, ha sottolineato l’importanza di offrire ai bambini prodotti di qualità, dopo che alcune ricerche hanno rivelato la presenza di sostanze chimiche e metalli pesanti in giocattoli di plastica di importazione. La responsabile delle politiche per le Donne e l’infanzia, Smriti Irani, ha infine ricordato che l’industria del giocattolo è una fonte di sussistenza per molti artigiani e micro imprese. (Inn)