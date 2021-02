Business news: Arabia Saudita, siglato accordo con Roche per investimenti nel settore sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita ha siglato con la casa farmaceutica svizzera Roche un memorandum d’intesa, mirante a stabilire un partenariato per rafforzare gli investimenti nel settore sanitario e nelle scienze biologiche nel Regno. La firma dell’accordo è giunta alla presenza del ministro della Salute di Riad, Tawfik bin Fawzan al Rabie, del presidente esecutivo dell’Autorità generale per i farmaci, Hisham bin Saad al Jadhey, dell’ambasciatore della Svizzera in Arabia Saudita, André Schaller, e di varie personalità di rilievo del settore pubblico e privato saudita. In occasione della firma il ministro degli investimenti di Riad, Khaled bin Abdul Aziz al Falih, ha annoverato il settore sanitario fra i più importanti e ha sottolineato che l’industria biotecnologica svolgerà un ruolo cruciale nel cammino verso la ripresa economica nella fase post-pandemica. (Res)