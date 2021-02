Business news: Qatar Petroleum annuncia piani per sviluppo del più grande progetto Gnl al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar Petroleum (QP) ha annunciato di aver preso la decisione finale di investimento per lo sviluppo del North Field East Project (Nfe), il più grande progetto di sviluppo del Gas naturale liquefatto (Gnl) al mondo, che aumenterà la capacità di produzione di Qatars Lng da 77 milioni di tonnellate all'anno a 110 milioni. Secondo quanto riferito dalla società statale qatariota in un comunicato stampa, oltre al Gnl, il progetto produrrà condensa, Gpl, etano, zolfo ed elio. Si prevede che inizi la produzione nel quarto trimestre del 2025 e la sua produzione totale raggiunga circa 1,4 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. La decisione di procedere con l'investimento è stata annunciata durante una cerimonia organizzata per celebrare l'esecuzione del contratto chiave di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (Epc) onshore del progetto. Il contratto è stato firmato dal ministro di Stato per l’Energia e amministratore delegato di Qatar Petroleum, Saad bin Sherida al Kaabi, dal presidente del consiglio di amministrazione e Ceo di Chiyoda Corporation, Kazushi Okawa, dal presidente di Technip Energies Arnaud Pieton, alla presenza di dirigenti senior di Qatar Petroleum, Qatargas, Chiyoda e Technip. (Res)