Business news: Arabia Saudita-Kuwait, Nbk Capital crea nuovo fondo di credito con partecipazione Pif

- Nbk Capital Partners, filiale della principale banca kuwaitiana, National Bank of Kuwait, ha completato la chiusura di un nuovo fondo di credito privato da 300 milioni di dollari “ancorato” al fondo sovrano dell’Arabia Saudita, il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif). Il nuovo fondo offrirà prestiti diretti a lungo termine, conformi alla legge islamica, a società di medie dimensioni in Medio Oriente. “Siamo orgogliosi di aver ottenuto la piena fiducia e il sostegno di uno dei maggiori e più rispettati fondi sovrani del mondo”, ha detto il direttore amministrativo di Nbk, Yaser Mustafa. Il nuovo fondo avrà come target compagnie in Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e altri mercati vicini e sarà in grado di erogare fra i dieci e i dodici prestiti, per valori compresi fra i 15 e i 50 milioni di dollari, durante i suoi otto anni di vita, generando "buoni rendimenti". (Res)