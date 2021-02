© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) dell’Arabia Saudita a prezzi costanti ha registrato nel 2020 un calo del 4,1 per cento, a causa della pandemia di Covid-19. È quanto emerge da stime effettuate dall’Autorità generale per le statistiche di Riad. Nel quarto trimestre dell’anno scorso, il Pil saudita ha visto un calo del 3,8 per cento su base annua, ma un aumento del 2,8 per cento rispetto al trimestre precedente. (Res)