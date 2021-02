Business news: la società madre di Tinder compra la sudcoreana Hyperconnect

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Match Group, la società proprietaria della nota app di incontri Tinder, ha annunciato l’acquisizione della compagnia tecnologica sudcoreana Hyperconnect per un totale di 1,73 miliardi di dollari. Lo riferisce il portale “Channel News Asia”, secondo cui l’accordo dovrebbe essere finalizzato nel secondo trimestre del 2021. Hyperconnect è proprietaria di due piattaforme social per le comunicazioni digitali audio e video, Azar e Hakuna Live. “Utilizzeremo la nostra profonda esperienza in materia per accelerare la crescita già impressionante di Hyperconnect, per ampliarne il portafoglio tecnologico e per continuare a investire nella sua crescita”, ha spiegato l’amministratore delegato di Match Group Shar Dubey. L’intesa è considerata dagli osservatori una vittoria per il sistema di startup della Corea del Sud. Nel 2020 Hyperconnect ha generato utili per 200 milioni di dollari, in crescita del 50 per cento rispetto all’anno precedente. L’app Azar conta oltre 540 milioni di download, mentre Hakuna Live è stata scaricata più di 23 milioni di volte, in particolare in Corea del Sud e in Giappone. Match Group, da parte sua, ha registrato lo scorso anno utili per 140,6 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 94,7 miliardi di dollari dell’anno precedente. (Git)